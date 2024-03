Anhui Guozhen Environmental Protection Energy-Saving Liability Aktie: Nach so langer Zeit …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cecep Guozhen Environmental Protection liegt bei 10,55, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem durchschnittlichen KGV in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" von 0. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt. Anleger haben sich größtenteils neutral verhalten, jedoch wurden auch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cecep Guozhen Environmental Protection derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI mit "Gut" bewertet.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Cecep Guozhen Environmental Protection. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt.