Anhui Guozhen Environmental Protection Energy-Saving Liability Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Cecep Guozhen Environmental Protection ist überwiegend positiv. In den letzten sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. An einem Tag war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Cecep Guozhen Environmental Protection daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Auf fundamentaler Ebene weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cecep Guozhen Environmental Protection einen Wert von 11 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Sie wird daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 69,05 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt im neutralen Bereich bei 67,23 Punkten. Somit erhält Cecep Guozhen Environmental Protection für den RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende schüttet das Unternehmen eine Dividendenrendite von 2,92 % aus, was 1,52 Prozentpunkte höher ist als der Durchschnitt der Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Insgesamt erhält Cecep Guozhen Environmental Protection sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch in den fundamentalen und technischen Analysen überwiegend neutrale oder positive Bewertungen.