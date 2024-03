Anhui Guozhen Environmental Protection Energy-Saving Liability Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Cecep Guozhen Environmental Protection schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Mit einer Differenz von 1,35 Prozentpunkten (2,93 % gegenüber 1,58 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird derzeit ein "Schlecht" für die Cecep Guozhen Environmental Protection auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,55 CNH, während der Kurs der Aktie bei 6,08 CNH liegt, was einer Abweichung von -7,18 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 5,94 CNH, was einer Abweichung von +2,36 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie von Cecep Guozhen Environmental Protection in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -11,28 Prozent erzielt, was 3,36 Prozent über dem Durchschnitt der Industrie liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -19,06 Prozent, und Cecep Guozhen Environmental Protection liegt aktuell 7,78 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cecep Guozhen Environmental Protection ist positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Mehrheitlich wurden positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Cecep Guozhen Environmental Protection. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt die Bewertung "Gut".