Anhui Guofeng Plastics Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Anhui Guofeng New Materials liegt bei 68,75, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 62,93, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Anhui Guofeng New Materials mit einer Rendite von -3,48 Prozent eine überdurchschnittliche Performance von mehr als 5 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zur Branche "Behälter & Verpackung" liegt die Rendite von Anhui Guofeng New Materials mit 4,65 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -8,14 Prozent der Branche. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Anhui Guofeng New Materials-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,38 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 5,41 CNH (+0,56 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine ähnliche Entwicklung, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf Dividendenrendite kann bei einer Investition in Anhui Guofeng New Materials eine Rendite von 0,38 % erzielt werden, die um 1,54 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von "Behälter & Verpackung". Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.