Anhui Guofeng Plastics Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Anhui Guofeng New Materials: Aktienanalyse und Bewertung

Anhui Guofeng New Materials hat eine Dividendenrendite von 0,38 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Behälter & Verpackung (1,95 %) als niedrig anzusehen ist. Die Differenz von 1,57 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Anhui Guofeng New Materials ist ein wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den vergangenen Tagen war das Meinungsmarktinteresse weder stark positiv noch negativ, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Anhui Guofeng New Materials bei 5,36 CNH verläuft, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 5,15 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -3,92 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine Differenz von -6,02 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Anhui Guofeng New Materials zeigt einen Wert von 75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 71,83, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Aktie von Anhui Guofeng New Materials basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.