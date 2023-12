Anhui Guofeng Plastics Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Aktuell weist der RSI von Anhui Guofeng New Materials einen Wert von 77,27 auf, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 66,92, was für einen Zeitraum von 25 Tagen als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung zu Anhui Guofeng New Materials war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien bestätigt diese Einschätzung. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Basierend auf dieser Analyse ergibt sich eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist Anhui Guofeng New Materials ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 153 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" ist das Unternehmen weder unter- noch überbewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Anhui Guofeng New Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,48 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,83 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" und eine Überperformance von 4,83 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors. Basierend auf diesen Kennzahlen erhält das Unternehmen eine Bewertung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Anhui Guofeng New Materials, wobei die Anleger-Stimmung als positiv und die Performance im Branchenvergleich als gut bewertet werden.