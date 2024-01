Anhui Guofeng Plastics Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

In den vergangenen zwei Wochen wurde Anhui Guofeng New Materials von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher erreichen wir die Auffassung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Anhui Guofeng New Materials derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 5,35 CNH, während der Kurs der Aktie (5,39 CNH) um +0,75 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 5,49 CNH, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,82 Prozent entspricht. Somit ergibt sich auch hier die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Anhui Guofeng New Materials liegt aktuell bei 41,86, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher "Neutral". Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 61, was ebenfalls als Signal für eine neutrale Bewertung gilt. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Anhui Guofeng New Materials im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,42 Prozent erzielt, was 2,47 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors ("Materialien") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -6,89 Prozent, wobei Anhui Guofeng New Materials aktuell 2,47 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.