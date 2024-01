Anhui Guofeng Plastics Aktie: Was könnte passieren?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Anhui Guofeng New Materials in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 138,69 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Aus fundamentalen Kriterien ergibt sich daher ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit sechs Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt fünf Tagen. Aktuell konzentrieren sich die Anleger auch in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich auf positive Themen, weshalb die Aktie heute eine gute Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Anhui Guofeng New Materials-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 47,62, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI mit einem Wert von 61,48 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung.

Insgesamt wird Anhui Guofeng New Materials daher in der Analyse neutral eingestuft.