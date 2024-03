Anhui Guofeng Plastics Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Anhui Guofeng New Materials-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet und erhielt eine "Schlecht"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,9 CNH, was einem Unterschied von -23,53 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (5,1 CNH) entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,55 CNH wurde unterschritten, was zu einer Abweichung von -14,29 Prozent führte. Daher wurde auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Anhui Guofeng New Materials-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 91 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau liegt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um die Anhui Guofeng New Materials-Aktie waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Aktie erhielt vermehrt positive Kommentare in den sozialen Medien und verzeichnete eine steigende Aufmerksamkeit der Anleger.

In Bezug auf die Dividende schnitt die Anhui Guofeng New Materials-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt Behälter & Verpackung (2,07 %) mit einer Dividende von 0,39 % schlechter ab. Die Differenz von 1,67 Prozentpunkten führte zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt erhielt die Anhui Guofeng New Materials-Aktie gemäß der verschiedenen Bewertungskriterien eine gemischte Bewertung, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt wurden.