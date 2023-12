Anhui Guofeng Plastics Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Anhui Guofeng New Materials-Aktie verzeichnet eine Dividendenrendite von 0,38 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau. Dies liegt 1,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,95 Prozent in der Branche Behälter & Verpackung. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

In den letzten zwei Wochen wurde Anhui Guofeng New Materials von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien ergab, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität der Anhui Guofeng New Materials-Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertes führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Anhui Guofeng New Materials-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,36 CNH, während der Kurs der Aktie bei 5,31 CNH liegt, was einer Abweichung von -0,93 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 5,48 CNH führt zu einer Abweichung von -3,1 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertes führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Anhui Guofeng New Materials-Aktie.