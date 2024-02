Anhui Guofeng Plastics Aktie: Jetzt knallt es!

Der Aktienkurs von Anhui Guofeng New Materials zeigt in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,08 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt um -24,65 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Anhui Guofeng New Materials eine Underperformance von -17,43 Prozent verzeichnet. Der gesamte "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -24,65 Prozent im letzten Jahr, wobei Anhui Guofeng New Materials 17,43 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Anhui Guofeng New Materials auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Anhui Guofeng New Materials in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Anhui Guofeng New Materials 0,39 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (0,31) liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Anhui Guofeng New Materials-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,16 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,67 CNH, was einem Unterschied von -28,88 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 4,85 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit -24,33 Prozent darunter. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.