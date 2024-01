Anhui Guofeng Plastics Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung der Preisgünstigkeit. Anhui Guofeng New Materials weist ein KGV von 138,69 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine positive Entwicklung für die Aktie von Anhui Guofeng New Materials. Die Diskussionsintensität war hoch, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Anhui Guofeng New Materials-Aktie ein "Neutral"-Rating. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) weisen auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Dividendenrendite von Anhui Guofeng New Materials beträgt derzeit 0,38 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.