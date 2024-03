Anhui Guofeng Plastics Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Anhui Guofeng New Materials hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung an der Börse verzeichnet. Der Kurs liegt derzeit um -11,88 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen liegt die Aktie mit einem Abstand von -22,64 Prozent unter dem GD200, was zu einer Gesamteinschätzung "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment hingegen zeigt eine überwiegend positive Stimmung. In den letzten zwei Wochen wurde Anhui Guofeng New Materials vor allem positiv diskutiert, wobei das Stimmungsbarometer an drei Tagen auf grün zeigte und negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Aktuell sind die Anleger weiterhin überwiegend positiv gestimmt, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Guofeng New Materials bei 91, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Behälter & Verpackung" auf ähnlichem Niveau ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Anhui Guofeng New Materials im letzten Jahr eine Rendite von -42,08 Prozent erzielt, was 17,86 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -24,22 Prozent, wobei Anhui Guofeng New Materials aktuell 17,86 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.