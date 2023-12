Anhui Gujing Distillery Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Anhui Gujing Distillery-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 37, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Anhui Gujing Distillery-Aktie überkauft ist, weshalb sie in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Anhui Gujing Distillery.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat die Anhui Gujing Distillery-Aktie derzeit eine Rendite von 1,13 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,7 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse weist die Anhui Gujing Distillery-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 226,32 CNH eine Distanz von -10,24 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, auf. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -14,67 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Anhui Gujing Distillery mit 29,4 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Getränke" weist einen Wert von 0 auf. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.