Anhui Gujing -A- Aktie: Das war nur der Anfang!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Anhui Gujing Distillery eine Performance von -17,5 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -23,52 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Anhui Gujing Distillery eine Outperformance von +6,02 Prozent verzeichnete. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -23,67 Prozent im letzten Jahr, wobei Anhui Gujing Distillery 6,17 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Anhui Gujing Distillery beträgt der RSI 24,06, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 28,77, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Anhui Gujing Distillery beträgt 27, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Anhui Gujing Distillery weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Anhui Gujing Distillery aktuell bei 1,42 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,85 Prozent liegt. Aufgrund dieser nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.