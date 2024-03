Anhui Gujing -A- Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Aktienkurs von Anhui Gujing Distillery hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,5 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche durchschnittlich um -23,07 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Anhui Gujing Distillery im Branchenvergleich eine Outperformance von +5,56 Prozent erzielt hat. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -22,98 Prozent, wobei Anhui Gujing Distillery 5,48 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Anhui Gujing Distillery ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,36 auf, was in der Nähe des Durchschnitts der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Getränke" von 0. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende liegt Anhui Gujing Distillery mit einer Ausschüttung von 1,42 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Getränke (1,84 %) nur leicht darunter, da die Differenz 0,43 Prozentpunkte beträgt. Daher wird die Einstufung derzeit als "Neutral" betrachtet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Anhui Gujing Distillery besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es hauptsächlich positive Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Anhui Gujing Distillery daher auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.