Anhui Gujing -A- Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Anhui Gujing Distillery beträgt das aktuelle KGV 29. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Anhui Gujing Distillery weder unterbewertet noch überbewertet, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Anhui Gujing Distillery gegenüber dem Branchendurchschnitt von 1,65 % eine Dividendenrendite von 1,13 % aus. Dies führt zur Einstufung "Neutral".

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Anhui Gujing Distillery in Social Media, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Außerdem wurde über das Unternehmen deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Aufmerksamkeit der Anleger führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Anhui Gujing Distillery liegt bei 73,22, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Der RSI25 bewegt sich bei 75, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Kategorie als "Schlecht" eingestuft.