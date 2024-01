Anhui Gujing -A- Aktie: Lieber beobachten als handeln

Anhui Gujing Distillery: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Anhui Gujing Distillery hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,13 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,7 Prozent liegt. Die Aktie bewegt sich jedoch nur leicht unter dem Durchschnitt, weshalb die Redaktion sie neutral bewertet. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Anhui Gujing Distillery bei -8,36 Prozent, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Getränkebranche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten von -10,33 Prozent, wobei Anhui Gujing Distillery mit 1,98 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie neutral bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Anhui Gujing Distillery. Es gab zehn positive und zwei negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer positiven Einschätzung durch die Redaktion führt.

Technisch gesehen erhält die Anhui Gujing Distillery derzeit eine schlechte Bewertung aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 des Wertes liegt bei 264,88 CNH, während der Kurs der Aktie bei 232,8 CNH liegt, was einer Abweichung von -12,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -7,35 Prozent, was insgesamt zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis leicht negative Gesamtbewertung für Anhui Gujing Distillery.