Anhui Gujing -A- Aktie: Käufer sollten sich sputen!

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Anhui Gujing Distillery eine Performance von -17,5 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche durchschnittlich um -23,83 Prozent, was einer Outperformance von +6,33 Prozent für Anhui Gujing Distillery entspricht. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -23,91 Prozent im letzten Jahr, wobei Anhui Gujing Distillery um 6,4 Prozent darüber lag. Somit erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen.

Die Anleger-Stimmung bei Anhui Gujing Distillery in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung und einem "Gut"-Rating führt.

Bei der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes für Anhui Gujing Distillery ergab sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Anhui Gujing Distillery derzeit überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.