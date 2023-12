Anhui Gujing -A- Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Faktor für die Bewertung ihrer Preisgünstigkeit. Im Fall von Anhui Gujing Distillery liegt das KGV mit 29,4 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 268,31 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 243,98 CNH steht. Dies ergibt eine Distanz von -9,07 Prozent zum GD200 und von -6,96 Prozent zum GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Anhui Gujing Distillery eine starke Aktivität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite der Anhui Gujing Distillery-Aktie beträgt 1,13 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,65 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite wird in diesem Fall durch die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.