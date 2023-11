Anhui Gujing -A- Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Aktienkurs von Anhui Gujing Distillery hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 38,77 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -0,67 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Anhui Gujing Distillery eine Outperformance von +39,45 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte das Unternehmen eine starke Performance und lag mit 39,74 Prozent über dem Durchschnittswert von -0,97 Prozent. Diese überdurchschnittliche Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Anhui Gujing Distillery.

In Bezug auf die Dividende liegt Anhui Gujing Distillery mit einer Ausschüttung von 1,13 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,64 %. Die Differenz von 0,51 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Ertragskraft eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Anhui Gujing Distillery beträgt 33, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Gleichzeitig weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Anhui Gujing Distillery.