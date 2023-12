Anhui Guangxin Agrochemical Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Anhui Guangxin Agrochemical hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 9,01 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Outperformance von +16,69 Prozent bedeutet. Diese Überperformance spiegelt sich auch im "Materialien"-Sektor wider, in dem Anhui Guangxin Agrochemical um 16,69 Prozent über dem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser starken Leistung erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Anhui Guangxin Agrochemical festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Anhui Guangxin Agrochemical weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Anhui Guangxin Agrochemical diskutiert wurde. Auch in den letzten Tagen waren die Themen größtenteils positiv, was zu einer guten Einschätzung führt. Daher erhält das Unternehmen eine insgesamt positive Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.