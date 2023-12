Anhui Guangxin Agrochemical Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Anhui Guangxin Agrochemical weist laut technischer Analyse derzeit eine negative Entwicklung auf. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 19,77 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 15,83 CNH liegt, was einer Abweichung von -19,93 Prozent entspricht. In den letzten 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 17,38 CNH, was einer Abweichung von -8,92 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 69,93 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der RSI25 liegt bei 57,91, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Anhui Guangxin Agrochemical war in den letzten zwei Wochen eher positiv, wobei an zehn Tagen positive Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie derzeit als "Gut" eingeschätzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt wird die Anhui Guangxin Agrochemical derzeit als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der RSI zeigt eine neutrale Einschätzung, während das Anleger-Sentiment eher positiv ist. Die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien hat sich leicht verringert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.