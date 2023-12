Anhui Guangxin Agrochemical Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Anhui Guangxin Agrochemical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 19,66 CNH aufgewiesen, was einem aktuellen Wert von 15,25 CNH entspricht. Dies bedeutet eine Abweichung von -22,43 Prozent und erhält somit aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,11 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-10,87 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung bezüglich Anhui Guangxin Agrochemical hat sich in den letzten Wochen kaum verändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Anhui Guangxin Agrochemical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (66,41 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (62,35 Punkte). Somit erhält sie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite der Anhui Guangxin Agrochemical-Aktie bei -29,37 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,13 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit 21,24 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.