Anhui Guangxin Agrochemical Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Stimmungslage unter Anlegern bezüglich des Unternehmens Anhui Guangxin Agrochemical war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. Insgesamt neun Tage lang überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag vermehrt negative Kommunikation zu beobachten war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen zudem in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Kaufsignalen. Konkret wurden vier "Gut"-Signale (gegenüber drei "Schlecht"-Signalen) auf Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung zu Anhui Guangxin Agrochemical wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Anhui Guangxin Agrochemical in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Anhui Guangxin Agrochemical mit -36,08 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -21,3 Prozent, wobei Anhui Guangxin Agrochemical sogar mit 14,78 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Anhui Guangxin Agrochemical ergibt sich auf 7- und 25-Tage-Basis ein RSI von 73,39 Punkten bzw. eine Bewertung als "überkauft". Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen eine weniger starke Schwankung und führt zu einer Einschätzung als "Neutral". Insgesamt erhält das Anhui Guangxin Agrochemical-Wertpapier somit in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.