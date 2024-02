Anhui Guangxin Agrochemical Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Aktienkurs von Anhui Guangxin Agrochemical hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" deutlich verschlechtert, mit einer Rendite von -40,69 Prozent, die mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -22,58 Prozent verzeichnet, liegt Anhui Guangxin Agrochemical mit einer Rendite von -18,11 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -19,98 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Anhui Guangxin Agrochemical verschlechtert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Anhui Guangxin Agrochemical-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liefert jedoch eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating für Anhui Guangxin Agrochemical.