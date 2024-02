Anhui Guangxin Agrochemical Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen werden. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Anhui Guangxin Agrochemical liegt bei 11,07 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25 beträgt 49,93, was zu einer "Neutral" Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Anhui Guangxin Agrochemical besonders positiv diskutiert. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Weitere Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Anhui Guangxin Agrochemical insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Anhui Guangxin Agrochemical-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 17,81 CNH. Der letzte Schlusskurs von 14,11 CNH weicht somit um -20,77 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 14,28 CNH, was einer Abweichung von nur -1,19 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Anhui Guangxin Agrochemical-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was als "Gut" bewertet wird. Hingegen wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Damit erhält die Anhui Guangxin Agrochemical-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Anhui Guangxin Agrochemical kaufen, halten oder verkaufen?

