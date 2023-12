Anhui Great Wall Military Industry im Check!

Der Aktienkurs von Anhui Great Wall Military Industry hat in den letzten 12 Monaten eine solide Performance von 11,34 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um -0,16 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Anhui Great Wall Military Industry eine Outperformance von +11,5 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,05 Prozent im letzten Jahr, und Anhui Great Wall Military Industry hat mit einem Wert von 11,4 Prozent über diesem Durchschnitt gelegen. Aufgrund dieser Überperformance hat das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was sich in sieben grünen Tagen im Stimmungsbarometer widerspiegelte. Es gab keine negativen Diskussionen, und die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Anhui Great Wall Military Industry gesprochen. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion. Statistische Auswertungen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale als Verkaufssignale gab, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Anhui Great Wall Military Industry als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert liegt bei 68, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt, und der RSI25-Wert von 64,78 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Anhui Great Wall Military Industry-Aktie also ein "Gut"-Rating.