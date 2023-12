Anhui Great Wall Military Industry Aktie: Der nächste starke Knaller!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Anhui Great Wall Military Industry weist derzeit ein KGV von 83,74 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Anhui Great Wall Military Industry eine Rendite von 0,19 % aus, was 1,34 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird der Ertrag als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Anhui Great Wall Military Industry besonders positive Diskussionen verzeichnet, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Anhui Great Wall Military Industry in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +11,25 Prozent im Vergleich zur Durchschnittssteigerung ähnlicher Aktien der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Performance um 11,2 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.