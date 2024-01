Anhui Great Wall Military Industry Aktie: Ein handfester Grund

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder im Kommunikationsfrequenz bei Anhui Great Wall Military Industry in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 83,74, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Anhui Great Wall Military Industry-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 29,69, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 beträgt 54,52 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite der Anhui Great Wall Military Industry-Aktie beträgt 0,19 Prozent, was 1,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite wird in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs gesetzt, was zu dieser Bewertung führt.