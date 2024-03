Anhui Great Wall Military Industry Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Anhui Great Wall Military Industry hat derzeit ein KGV von 73,48, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Aktie bei 12,46 CNH liegt, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 10,72 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt eine geringfügige Abweichung vom aktuellen Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Anhui Great Wall Military Industry in den letzten Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hingegen zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher positiv bewertet.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,29 Prozent erzielt, was etwas unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt -19,06 Prozent, und Anhui Great Wall Military Industry liegt 1,24 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.