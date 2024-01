Anhui Great Wall Military Industry Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert diese auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Anhui Great Wall Military Industry beträgt der RSI 19,23, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 51,61 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat Anhui Great Wall Military Industry im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,12 Prozent erzielt, was 13,54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" übertrifft die Aktie den durchschnittlichen jährlichen Ertrag um 13,26 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Great Wall Military Industry liegt bei 85, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als ähnlich betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Anhui Great Wall Military Industry eine Rendite von 0,19 % aus, was 1,3 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.