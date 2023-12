Anhui Golden Seed Winery, tut es schon wieder!

Der Relative Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Anhui Golden Seed Winery neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Anhui Golden Seed Winery-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 91,58 und ein Wert für den RSI25 von 81,2. Beide Werte deuten auf eine "Schlecht"-Empfehlung hin, was zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des RSI führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über die Aktie veröffentlicht. Die Meinungsmarktanalyse zeigt jedoch auch, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Gut" Signal auf dieser Ebene führt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 24,73 CNH weicht um -26,81 Prozent von dem aktuellen Kurs von 18,1 CNH ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 22,14 CNH um -18,25 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen verzeichnet werden, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat hingegen zugenommen, was zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Insgesamt ergibt sich daraus, dass die Anhui Golden Seed Winery-Aktie auf verschiedenen Ebenen eine "Schlecht"-Bewertung erhält.