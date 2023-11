Anhui Golden Seed Winery Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Anhui Golden Seed Winery. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 94,88 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Anhui Golden Seed Winery mit einer Rendite von -3,25 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Auch die mittlere Rendite der "Getränke"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -0,67 Prozent wird von Anhui Golden Seed Winery mit einer Rendite von -2,58 Prozent deutlich unterschritten. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Anhui Golden Seed Winery-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 25,32 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 20,86 CNH liegt, was einem Unterschied von -17,61 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (23,21 CNH) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter (-10,12 Prozent Abweichung). Somit wird die Aktie auf dieser Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt basiert, zeigt, dass über Anhui Golden Seed Winery in den letzten zwei Wochen vor allem positiv diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen im Vordergrund. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Anhui Golden Seed Winery auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.