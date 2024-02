Anhui Golden Seed Winery Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Anhui Golden Seed Winery wird anhand der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 22,5 CNH, während der Aktienkurs (14,58 CNH) um -35,2 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 16,97 CNH, was einer Abweichung von -14,08 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Anhui Golden Seed Winery derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 39,84 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,74 Punkten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Anhui Golden Seed Winery in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,41 Prozent, was eine Underperformance von -5,01 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Getränke"-Branche bedeutet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei -20,72 Prozent, wobei die Unterperformance der Anhui Golden Seed Winery bei 4,69 Prozent lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung der Anhui Golden Seed Winery als "Schlecht" bewertet werden. Die Diskussionsintensität war gering und die Stimmungsänderung war negativ.

Insgesamt wird die Anhui Golden Seed Winery basierend auf der technischen Analyse und dem Branchenvergleich als "Schlecht" eingestuft.