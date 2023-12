Anhui Genuine New Material Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) und normalisiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert der Anhui Genuine New Materials-Aktie beträgt 76,6, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 56,54, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Anhui Genuine New Materials-Aktie von 8,33 CNH als "Schlecht"-Signal bewertet, da er um 9,46 Prozent unter dem GD200 (9,2 CNH) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, beträgt 8,49 CNH, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Anhui Genuine New Materials-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorgenommen wird. Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion in den sozialen Medien.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Anhui Genuine New Materials im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,35 Prozent erzielt, was 21,44 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Die jährliche Rendite in der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -4,51 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 21,84 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.