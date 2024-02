Anhui Genuine New Material Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Anhui Genuine New Materials-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 49, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und liegt auf überkauftem Niveau, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Anhui Genuine New Materials-Aktie bei 8,61 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 5,73 CNH liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt lassen darauf schließen, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält.

Im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche liegt die Performance der Anhui Genuine New Materials-Aktie in den letzten 12 Monaten um -31,82 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor weist die Aktie eine deutliche Unterperformance von 31,5 Prozent auf, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Anhui Genuine New Materials-Aktie in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.