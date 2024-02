Anhui Genuine New Material Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Unisys":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken zeigt sich in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an 11 Tagen, während an einem Tag überwiegend negative Kommunikation zu verzeichnen war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Aspekte des Unternehmens Anhui Genuine New Materials gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Anhui Genuine New Materials-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 49, was bedeutet, dass das Wertpapier als neutral eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt eine überkaufte Bewertung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Anhui Genuine New Materials daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse der Anhui Genuine New Materials-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 8,61 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,73 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um Anhui Genuine New Materials zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.