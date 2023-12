Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Aktienkurs von Cafx verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,17 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche durchschnittlich um -8,15 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Cafx eine Outperformance von +6,97 Prozent erzielt hat. Ebenso hat der "Materialien"-Sektor eine mittlere Rendite von -8,15 Prozent erreicht, wobei Cafx um 6,97 Prozent darüber lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Cafx ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Cafx liegt bei 89,76, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen beruht, weist mit 62,37 auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Cafx eingestellt waren. Über sechs Tage hinweg dominierten negative Themen die Diskussion, ohne dass es positive Äußerungen gab. An zwei Tagen war die Stimmung eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cafx eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Cafx derzeit bei 23,99 CNY, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 22,06 CNY lag, was einem Abstand von -8,05 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) 22,9 CNY, was einer Differenz von -3,67 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Zusammenfassend ergibt sich daher für beide Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Neutral".