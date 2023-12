Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Cafx-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 24,01 CNY erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,38 CNY, was einer Abweichung von -6,79 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt von 22,95 CNY zeigt ebenfalls einen negativen Trend, da der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt bei einem Unterschied von -2,48 Prozent lag. Daher wird die Cafx-Aktie in diesem Fall mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass der RSI7 bei 90,17 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Cafx-Aktie überkauft ist. Somit erhält sie eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 hingegen zeigt eine weniger starke Schwankung und deutet darauf hin, dass Cafx weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Cafx-Aktie in diesem Abschnitt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Cafx ist überwiegend negativ, und die Nutzer haben in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Materialien" hat die Cafx-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -1,17 Prozent erzielt, was 6,62 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Metalle und Bergbau" zeigt sich eine Überperformance von 6,62 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.