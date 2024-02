Anhui Expressway Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Anhui Expressway festgestellt werden. Die sozialen Medien zeigten eine Tendenz hin zu besonders negativen Themen, was zu einer negativen Bewertung des Sentiments führte. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen nahm ab, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führte.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 7. Dies ergibt eine negative Differenz von -0,39 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur". Daher erhielt Anhui Expressway eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Anhui Expressway in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,09 Prozent, was eine Outperformance von +28,65 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors lag die Rendite um 33,53 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen eine gute Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergab, dass Anhui Expressway aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führte. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergab ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für den Relative Strength-Index die Einstufung "Neutral".