Lithium Americas Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Lithium Americas Argentina-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,08 CAD erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,34 CAD, was einem Unterschied von -17,26 Prozent entspricht. Charttechnisch gesehen wird dies als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 8,1 CAD wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,96 Prozent) liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 24,54 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Lithium Americas Argentina in den letzten Tagen überwiegend positiv. Von insgesamt elf Tagen waren zehn positiv und einer negativ, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Lithium Americas Argentina eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Metalle und Bergbau, was zu einem geringeren Ertrag von 3,83 Prozentpunkten führt. Aufgrund der niedrigen Dividendenausschüttung erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Insgesamt zeigt die technische Analyse und die Bewertung anhand des Relative Strength Index sowie der Anlegerstimmung, dass die Lithium Americas Argentina-Aktie gemischte Bewertungen erhält, wobei die Dividendenpolitik des Unternehmens als negativ angesehen wird.