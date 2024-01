Anhui Expressway Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Aktienkurs von Anhui Expressway hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Unternehmen aus dem gleichen Sektor "Industrie" hervorragend entwickelt. Mit einer Rendite von 35,39 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt das Unternehmen mehr als 40 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent. Auch im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 1,94 Prozent verzeichnet, kann Anhui Expressway mit einer Rendite von 33,45 Prozent deutlich punkten. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Trendanalyse zeigt, dass die Anhui Expressway-Aktie in den letzten 200 Handelstagen mit einem aktuellem Durchschnitt von 7,8 HKD bewertet wird. Der letzte Schlusskurs von 8,02 HKD liegt damit nur um 2,82 Prozent darüber, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs von 7,45 HKD für den 50-Tage-Durchschnitt über dem gleitenden Durchschnitt um 7,65 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Anhui Expressway mehrheitlich positiv sind. Dies bestätigt die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In fundamentalen Aspekten ist Anhui Expressway im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet anzusehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,55 liegt um 46 Prozent unter dem Branchen-KGV von 13,98, was eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ergibt.