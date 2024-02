Anhui Expressway Aktie: Interessante Aussichten?

Die Anhui Expressway-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,89 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,67 HKD, was einem Unterschied von -2,79 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden analysiert, wobei beide nahe dem jeweiligen gleitenden Durchschnitt lagen. Daher wird auch für den 50-Tages-Durchschnitt ein "Neutral"-Rating vergeben, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung von überkauften oder überverkauften Wertpapieren herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 77,65 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Anhui Expressway-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte die Anhui Expressway-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,09 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um -3,15 Prozent gefallen sind, was eine Outperformance von +28,24 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 33,01 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Anhui Expressway diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.