Anhui Expressway Aktie: Immer langsam!

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Anhui Expressway-Aktie hat sich in den letzten Wochen verschlechtert. Auch die Diskussionen über das Unternehmen haben abgenommen und die Aktie verliert an Aufmerksamkeit. Daher erhält die Aktie ein schlechtes Rating. Die Dividendenrendite liegt mit 7,29 Prozent knapp unter dem Branchendurchschnitt und wird daher neutral bewertet. Das KGV liegt mit 7,89 deutlich unter dem Branchendurchschnitt und zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Die Diskussionen in den sozialen Medien sowie die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind neutral. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als neutral eingestuft.

