Anhui Expressway Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Anhui Expressway befindet sich derzeit in einer positiven Lage gemäß der technischen Analyse. Mit einem aktuellen Kurs von 8,68 HKD liegt sie 10,01 Prozent über dem GD200 von 7,89 HKD. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 8,01 HKD, was einem Abstand von +8,36 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet die Anhui Expressway derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur, mit einer Differenz von 0,44 Prozentpunkten (7,46 % gegenüber 7,89 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Anhui Expressway liegt bei 33,74, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Anhui Expressway daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Anhui Expressway in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.