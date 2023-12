Anhui Expressway Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die technische Analyse der Anhui Expressway-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,8 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,53 HKD liegt damit ähnlich (Unterschied -3,46 Prozent). Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 7,55 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-0,26 Prozent) liegt, und somit erhält die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Anhui Expressway-Aktie somit als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 34,62 Punkten, was bedeutet, dass die Anhui Expressway-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 50,61, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 14 Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sprachen die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Anhui Expressway. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Verkehrsinfrastruktur) wird die Anhui Expressway-Aktie als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,1 liegt die Aktie 51 Prozent unter dem Branchen-KGV von 14,34. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.