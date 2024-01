Anhui Conch Cement Aktie: Was für ein Plan!

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Anhui Conch Cement im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der "Materialien"-Branche eine Rendite von -36,37 Prozent erzielt hat, was mehr als 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Baumaterialien"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,98 Prozent, wobei Anhui Conch Cement mit 41,35 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Kommunikation im Netz eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Anhui Conch Cement. Dies führt zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung für Anhui Conch Cement führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs von Anhui Conch Cement bei 17,94 HKD liegt, was einer Entfernung von -16,71 Prozent vom GD200 (21,54 HKD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 18,49 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Anhui Conch Cement-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Anhui Conch Cement-Aktie überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 14 liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 63,6, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Anhui Conch Cement ein "Gut"-Rating.