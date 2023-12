Anhui Conch Cement Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Anlegerstimmung gegenüber Anhui Conch Cement war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Die Marktteilnehmer zeigten sich an 11 Tagen überwiegend negativ eingestellt, ohne dass positive Diskussionen verzeichnet wurden. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Anhui Conch Cement mit 8,26 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,04 Prozent. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Anhui Conch Cement-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,95 HKD lag, wobei der letzte Schlusskurs bei 17,12 HKD lag, was einer Abweichung von -22 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem letzten Schlusskurs von 18,7 HKD und einem Abweichung von -8,45 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht auf. Somit erhält die Anhui Conch Cement-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, zeigt sich Anhui Conch Cement unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 6 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" im Durchschnitt ein KGV von 51 haben. Auch in dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.