Anhui Conch Cement Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Anhui Conch Cement-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 52, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (61,42) deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Anhui Conch Cement basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich in den letzten Wochen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes für Anhui Conch Cement ergeben. Die Diskussion über das Unternehmen war jedoch stärker, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Conch Cement im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Baustoffbranche unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine positive Einschätzung.

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass der Schlusskurs der Anhui Conch Cement-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 22 Prozent abweicht, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem weiteren negativen Rating führt.

Insgesamt erhält die Anhui Conch Cement-Aktie daher in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.